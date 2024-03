Carnival Aktie: Ein wahrer Champion!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Carnival-Aktie liegt bei 76,26 und deutet darauf hin, dass die Situation als überkauft betrachtet wird, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 66 und wird als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet, was zu einer "Neutral" Einstufung führt.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität stark schwankt, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt jedoch gering, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Die Analyse der Kommentare auf sozialen Plattformen zeigt, dass die Stimmung überwiegend negativ ist und in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen aufgegriffen wurden. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Schlecht" eingestuft.

Im Branchenvergleich erzielte die Carnival-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 93,19 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche im Durchschnitt um -9,41 Prozent gefallen sind, was zu einer Outperformance von +102,6 Prozent für Carnival führt. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor übertrifft Carnival mit einer Rendite von 102,19 Prozent den Durchschnittswert um 102,19 Prozent. Aufgrund der Überperformance in beiden Bereichen erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.