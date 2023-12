Carnival Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Die technische Analyse der Carnival-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 13,59 USD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 18,61 USD weicht somit um +36,94 Prozent ab, was eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht bedeutet. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (13,88 USD) liegt unter dem aktuellen Schlusskurs (+34,08 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält die Carnival-Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An sechs Tagen überwogen positive Themen, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es verstärkt positive Gespräche über das Unternehmen Carnival. Aufgrund dessen wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet. Statistische Auswertungen basierend auf historischen Daten ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Carnival liegt der RSI7 bei 26,75 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls an, dass Carnival überverkauft ist, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Carnival-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Aktienbewertung. Die Diskussionsintensität zeigt eine erhöhte Aktivität, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine negative Veränderung auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung basierend auf dieser Analyse.