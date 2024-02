Carnival Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

Weitere Suchergebnisse zu "Carnival Plc.":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Hierbei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Betrachten wir den RSI der letzten 7 Tage für die Carnival-Aktie: Der aktuelle Wert beträgt 53, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 64,24 keine überkauften oder überverkauften Signale, weshalb auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für Carnival.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Carnival ist insgesamt besonders negativ. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen zeigt, dass in den Diskussionen hauptsächlich positive Themen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Zudem ergab die Analyse aus den sozialen Medien 0 negative und 6 positive Signale, was zu einer "Gut" Empfehlung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung bezüglich der Anleger-Stimmung.

Auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt wenig Aktivität in Bezug auf die Aktie von Carnival. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine negative Veränderung auf, wodurch die Einschätzung für diesen Faktor als "Schlecht" ausfällt. Insgesamt wird daher die Bewertung für Carnival als "Schlecht" eingestuft.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat die Aktie von Carnival im vergangenen Jahr eine Rendite von 62,6 Prozent erzielt, was 62,98 Prozent über dem Durchschnitt der Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" beträgt 4,26 Prozent, wobei Carnival aktuell 58,34 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.