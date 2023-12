Carnival Aktie: In selten guter Lage!

Die technische Analyse zeigt, dass die Carnival derzeit gut positioniert ist. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 963,45 GBP, was einer Abweichung von +37,99 Prozent entspricht, da der aktuelle Kurs der Aktie bei 1329,5 GBP liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 997,8 GBP zeigt mit einer Abweichung von +33,24 Prozent eine positive Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

Die Einschätzungen der Analysten zeigen, dass in den letzten 12 Monaten kein einheitliches Bild zu erkennen ist. Die Carnival erhielt 0 Mal die Einschätzung "Gut", 1 Mal "Neutral" und 0 Mal "Schlecht". Langfristig wird die Aktie daher von institutioneller Seite als "Neutral" bewertet. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, jedoch wird eine Entwicklung von -100 Prozent erwartet, was zu einem mittleren Kursziel von 0 GBP führt. Dies wird als "Schlecht"-Einschätzung betrachtet, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung durch institutionelle Analysten führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass in den sozialen Medien vorwiegend positive Meinungen zu Carnival veröffentlicht wurden. Allerdings wurden in den letzten Tagen vermehrt negative Themen diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die analytische Seite zeigt jedoch überwiegend positive Signale, was insgesamt zu einem "Gut"-Signal führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigen, dass Carnival eine erhöhte Aktivität aufweist, was positiv bewertet wird. Jedoch weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, wodurch die Gesamtbewertung auf "Schlecht" fällt.

