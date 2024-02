Carnival Aktie: Die nächste Hiobsbotschaft!

Der Aktienkurs von Carnival hat in den letzten 12 Monaten eine starke Performance von 93,19 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche im Durchschnitt um -9,41 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Carnival im Branchenvergleich eine Outperformance von +102,6 Prozent erzielt hat. Auch im "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite im letzten Jahr bei -9 Prozent, wobei Carnival um 102,19 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Diese Überperformance in beiden Bereichen führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten insgesamt 6 Kaufempfehlungen, 1 Halten-Empfehlung und 1 Verkaufen-Empfehlung für Carnival ausgesprochen. Somit ergibt sich insgesamt ein "Gut"-Rating. Im Durchschnitt liegt das Kursziel der Analysten für die Carnival bei 15,71 USD, was einer prognostizierten Kursentwicklung von -93,79 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie für diese Betrachtung das Rating "Schlecht". Insgesamt führt die Untersuchung der Analysten zu einer neutralen Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) für Carnival liegt bei 76,26, was eine überkaufte Situation anzeigt und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 66 und zeigt eine weder überkaufte noch überverkaufte Situation an, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird daher in dieser Kategorie eine Einstufung als "Schlecht" vergeben.

Die Stimmung gegenüber Carnival auf sozialen Plattformen ist überwiegend negativ, und in den letzten zwei Tagen wurden hauptsächlich negative Themen diskutiert. Daher erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung eine Einstufung als "Schlecht". Basierend auf diesen Faktoren wird Carnival hinsichtlich der Stimmung als "Schlecht" eingestuft.