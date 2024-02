Carnival Aktie: Das muss man erstmal verdauen!

Weitere Suchergebnisse zu "Carnival Plc.":

Die Stimmung unter den Anlegern für die Carnival-Aktie ist in den letzten zwei Wochen besonders positiv. An 11 Tagen überwog die positive Diskussion, während an einem Tag die negative Kommunikation dominierte. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen interessieren sich die Anleger hauptsächlich für positive Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie geführt hat.

Analysten haben in den vergangenen 12 Monaten 0 mal die Einschätzung "Gut", 1 mal "Neutral" und 0 mal "Schlecht" für Carnival vergeben. Dies führt langfristig zu einer "Neutral"-Bewertung von institutioneller Seite. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf dem aktuellen Kurs von 1095,5 GBP erwarten die Analysten eine negative Entwicklung von -100 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung durch institutionelle Analysten.

Der Relative Strength Index (RSI) der Carnival liegt bei 74,12, was auf eine überkaufte Situation hinweist und somit als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 62, was als neutral betrachtet wird. Insgesamt erhält diese Kategorie die Einstufung "Schlecht".

Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien zeigt eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung für Carnival führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Stimmungsbild führt.