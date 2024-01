Carnival Aktie: Das macht richtig Spaß!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein hoher RSI deutet auf eine Überkaufsituation hin, während ein niedriger RSI auf eine Überverkaufsituation hindeutet. Für Carnival wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 61,89 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der RSI25 zeigt einen Wert von 35,63, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung für Carnival hinweist.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Carnival in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 130,03 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche im Durchschnitt um 35,9 Prozent. Dies bedeutet eine Outperformance von +94,12 Prozent im Branchenvergleich für Carnival. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor übertrifft Carnival den Durchschnitt um 119,11 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance erhält Carnival ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Carnival derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 14,02 USD, während der Kurs der Aktie bei 17,29 USD liegt, was einer Überperformance von +23,32 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 15,1 USD deutet auf eine positive Abweichung von +14,5 Prozent hin. Insgesamt erhält Carnival daher ein Rating von "Gut" basierend auf der technischen Analyse.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Das Stimmungsbild wird als "Neutral" bewertet, da keine auffälligen Veränderungen in den sozialen Medien festgestellt wurden. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich führt. Zusammengefasst erhält Carnival in diesem Bereich daher ein "Schlecht"-Rating.