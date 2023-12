Carnival Aktie: Das ist Wahnsinn!

Weitere Suchergebnisse zu "Carnival Plc.":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Verhältnis zueinander betrachtet werden. Der RSI für Carnival auf 7-Tage-Basis liegt derzeit bei 22,09 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 18, dass Carnival überverkauft ist. Daher erhält die Aktie in Bezug auf den RSI eine Bewertung von "Gut".

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten 0-mal eine positive Einschätzung, 1-mal eine neutrale Einschätzung und 0-mal eine negative Bewertung für Carnival abgegeben, was langfristig zu einem neutralen Rating führt. In Bezug auf den aktuellen Kurs von 1329,5 GBP erwarten die Analysten eine Entwicklung von -100 Prozent und geben ein mittleres Kursziel von 0 GBP an, was als eine negative Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt erhalten die institutionellen Analysten eine positive Bewertungsstufe für Carnival.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat Carnival in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 41,95 Prozent erzielt, was 39 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Carnival weisen auf eine erhöhte Aktivität hin. Während dies positiv ist, zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, was insgesamt zu einer negativen Bewertung in diesem Punkt führt.