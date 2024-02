Carnival Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Der Aktienkurs von Carnival hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Rendite von 93,19 Prozent erzielt, was mehr als 102 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche, die eine mittlere Rendite von -8,79 Prozent in den letzten 12 Monaten verzeichnet, liegt Carnival mit 101,98 Prozent ebenfalls deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Carnival wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Dabei zeigte die Aktie nur wenig Aktivität, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit die Einstufung "Schlecht" in diesem Punkt für Carnival.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Carnival wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 60,42 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung für den 7-Tage-RSI hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 53,22 Punkten und erhält ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Zusammen ergibt dies für Carnival ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

In den letzten beiden Wochen wurde Carnival von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Auch in den letzten Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Aufgrund dieser Anleger-Stimmung erhält Carnival daher die Einstufung "Gut". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt somit ebenfalls eine "Gut"-Einstufung für Carnival.