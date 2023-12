Carnival Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An sechs Tagen überwogen positive Themen, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. Vor kurzem haben sich die Anleger vermehrt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Carnival ausgetauscht. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut". Statistische Auswertungen von großen historischen Datenmengen haben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen ergeben. Es gab 10 "Schlecht"-Signale im Vergleich zu 0 "Gut"-Signalen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammenfassend ergibt sich daraus eine "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Bei der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Carnival-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 13,59 USD. Der letzte Schlusskurs von 18,61 USD weicht daher um +36,94 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch im Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (13,88 USD) liegt der letzte Schlusskurs um +34,08 Prozent darüber, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Carnival-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat Carnival in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 24,5 Prozent erzielt, was mehr als 29 Prozent über dem Durchschnitt der "Zyklische Konsumgüter"-Branche liegt. Die Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" verzeichnete eine mittlere Rendite von -1,37 Prozent, wobei Carnival mit 25,87 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr wird sie in dieser Kategorie als "Gut" bewertet.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet ist ebenfalls ein wichtiger Beitrag zur Erfassung einer Aktie. Dabei wurden die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Bei der Analyse zeigte Carnival interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ändert sich stark aufgrund erhöhter Aktivität, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine negative Veränderung auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung basierend auf diesen Faktoren.