Carnival Aktie: Das gab es noch nie!

Die technische Analyse der Carnival-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses in den letzten 200 Handelstagen bei 13,93 USD lag. Am letzten Handelstag schloss die Aktie jedoch bei 18,67 USD, was einem Unterschied von +34,03 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 14,84 USD liegt mit einem Unterschied von +25,81 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Carnival also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Carnival in den letzten Wochen deutlich verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings zeigt die Diskussionsstärke in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen eine verringerte Aktivität, was auf ein abnehmendes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hinweist. Daher erhält Carnival in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe jedoch mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt, dass Carnival momentan weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Allerdings ist die Aktie auf 25-Tage-Basis überverkauft und wird daher mit "Gut" eingestuft.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat die Carnival-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 142,38 Prozent erzielt, was 142,36 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" liegt Carnival aktuell um 138,52 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.