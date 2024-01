Carnival Aktie: Das darf nicht wahr sein!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Dies geschieht durch die Betrachtung der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit. Bezogen auf die Carnival-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 75, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist der RSI der letzten 25 Handelstage weniger volatil und ergänzt die Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Hier wird Carnival weder als überkauft noch überverkauft eingestuft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs somit ein "Schlecht"-Rating für Carnival.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass die Carnival-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 93,19 Prozent erzielt hat, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") einer Überperformance von 95,93 Prozent entspricht. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" beträgt 0,33 Prozent, wobei Carnival aktuell um 92,86 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Analysteneinschätzung für die Carnival-Aktie ist derzeit "Gut", basierend auf 6 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, jedoch zeigt die durchschnittliche Kursprognose der Analysten ein Abwärtspotenzial von -5,56 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Carnival eine "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt sich, dass die Stimmung für Carnival in den vergangenen Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hindeutet. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie somit auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.