Carnival Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Der Aktienkurs von Carnival wird im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" betrachtet. Dabei ergibt sich eine Rendite von 41,95 Prozent, was mehr als 36 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" beträgt die mittlere Rendite der letzten 12 Monate 12,42 Prozent, wobei Carnival mit 29,53 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die langfristige Meinung von Analysten zur Carnival-Aktie ist neutral, basierend auf den Bewertungen von 0 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Carnival. Das Kursziel der Analysten für die Aktie wird bei 0 GBP angesiedelt, was einer potenziellen Performance von -100 Prozent entspricht, da die Aktie derzeit 1228 GBP kostet. Daher wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" eingestuft, während die Redaktion das Gesamtrating als "Gut" vergibt.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs von Carnival mittlerweile auf 999,53 GBP, während die Aktie selbst bei 1228 GBP liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +22,86 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 1095,23 GBP, was einen Abstand von +12,12 Prozent bedeutet und somit auch ein "Gut" ergibt. Insgesamt wird daher die Gesamtnote als "Gut" vergeben.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie von Carnival als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 73,84, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 für 25 Tage bei 36,55 liegt und somit als "Neutral" eingestuft wird. Dadurch ergibt sich insgesamt ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.