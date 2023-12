Carnival Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Weitere Suchergebnisse zu "Carnival Plc.":

Der Aktienkurs von Carnival verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von 41,95 Prozent, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Überperformance von 39,66 Prozent darstellt, da der Durchschnitt bei 2,29 Prozent liegt. Die jährliche Rendite in der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" beträgt 8,61 Prozent, und die aktuelle Position von Carnival liegt 33,34 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) wird festgestellt, dass Carnival laut RSI7 mit 10,48 Punkten als überverkauft eingestuft wird. Gleichzeitig zeigt der RSI25 mit einem Wert von 20,69 ebenfalls eine überverkaufte Position an. Somit erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung in diesem Bereich.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität, dass es im vergangenen Monat keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt neutral bewertet. Jedoch wurde das Unternehmen intensiver diskutiert als üblich, was zu einer zunehmenden Aufmerksamkeit der Anleger führte. Dadurch erhält die Aktie in diesem Bereich ebenfalls ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse ergibt, dass der aktuelle Kurs der Carnival-Aktie mit 1270 GBP eine Entfernung von +32,82 Prozent vom GD200 (956,21 GBP) aufweist, was als "Gut"-Signal bewertet wird. Ebenso zeigt der GD50, mit einem Kurs von 976,17 GBP, einen Abstand von +30,1 Prozent, was ebenfalls als positives Signal gewertet wird. Zusammenfassend wird der Kurs der Carnival-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.