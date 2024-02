Carnival Aktie: Wie wichtig ist diese Entwicklung?

Der Relative Strength Index: Ein bekanntes Hilfsmittel der technischen Analyse zur Bewertung, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, ist der Relative Strength Index (RSI). Der RSI setzt Kursbewegungen im Zeitverlauf in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Carnival. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, der derzeit bei 65,26 Punkten liegt. Das bedeutet, dass Carnival momentan weder überkauft noch überverkauft ist. Die Aktie wird somit als "Neutral" eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Auch auf 25-Tage-Basis ist Carnival weder überkauft noch überverkauft (Wert: 62,11). Daher erhält die Aktie auch für den RSI25 eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Carnival daher als "Neutral" für diesen Aspekt unserer Analyse bewertet.

Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten gab es 0 positive, 1 neutrale und 0 negative Einschätzungen von Analysten für Carnival, was im Durchschnitt einer "Neutral"-Bewertung entspricht. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Carnival. Aus Sicht der Analysten erhält die Carnival-Aktie insgesamt also eine "Gut"-Empfehlung.

Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) von Carnival liegt derzeit bei 1076,47 GBP. Daher erhält die Aktie die Einstufung "Neutral", da der Aktienkurs selbst bei 1078 GBP aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +0,14 Prozent aufgebaut hat. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ist jedoch anders. Der GD50 liegt derzeit bei 1212,08 GBP. Dies entspricht einer aktuellen Differenz von -11,06 Prozent und damit einem "Schlecht"-Signal für die Carnival-Aktie. Der Gesamtbefund basierend auf beiden Zeiträumen lautet daher "Neutral".

Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An neun Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen haben Anleger auch verstärkt über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Carnival gesprochen. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut". Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen. Konkret handelte es sich um 2 "Gut"-Signale (bei 0 "Schlecht"-Signal) auf der Basis der Kommunikation, was zu einer "Gut"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.