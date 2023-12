Carnival Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Im vergangenen Jahr haben Analysten die Aktien von Carnival neutral bewertet. Es gab keine positiven Einschätzungen, während die Aktie von institutioneller Seite aus als neutral bewertet wurde. Es gibt auch keine neuen Bewertungen aus dem letzten Monat. Die Analysten beschäftigen sich auch mit dem aktuellen Kurs von 1366,5 GBP und erwarten eine Entwicklung von -100 Prozent, was zu einem mittleren Kursziel von 0 GBP führt. Diese Entwicklung wird als "Schlecht"-Einschätzung betrachtet, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung durch institutionelle Analysten führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") hat die Aktie von Carnival eine Rendite von 41,95 Prozent erzielt, was 37,05 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" beträgt 11,38 Prozent, und Carnival liegt aktuell 30,57 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An fünf Tagen dominierten positive Themen, während an acht Tagen die negative Kommunikation überwog. Die Anleger haben sich ebenfalls verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Carnival ausgetauscht, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Aktie führt. Statistische Auswertungen haben ergeben, dass es in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen gab, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt. Insgesamt ergibt sich damit eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Carnival wurde auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet. Dabei wurde festgestellt, dass die Aktie nur wenig Aktivität aufweist, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist laut der Messung kaum Änderungen auf, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Carnival in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".