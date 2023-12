Carnival Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Der Aktienkurs von Carnival wird im Branchenvergleich betrachtet. Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt der Aktienkurs von Carnival mit einer Rendite von 24,5 Prozent mehr als 28 Prozent darüber. Die "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -0,43 Prozent, während Carnival mit 24,93 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Die langfristige Meinung von Analysten zur Carnival-Aktie ist neutral. Insgesamt liegen sieben positive, eine neutrale und drei negative Bewertungen vor. Im vergangenen Monat gab es eine positive Empfehlung und keine neutralen oder negativen Bewertungen, was die kurzfristige Sichtweise als positiv einstuft. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 13,8 USD, was einer potenziellen Performance von -24,84 Prozent entspricht, da derzeit 18,36 USD anfallen. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral" eingestuft.

Das Sentiment und der Buzz rund um Carnival zeigen eine erhöhte Diskussionsintensität im Netz, was auf eine positive Stimmung hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt jedoch gering, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Insgesamt wird Carnival in diesem Punkt als positiv bewertet.

Die technische Analyse der Carnival-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 18,36 USD lag, was einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen auf eine positive Entwicklung hin, wodurch die Carnival-Aktie auch aus charttechnischer Sicht positiv bewertet wird. Insgesamt erhält Carnival eine positive Bewertung für die einfache Charttechnik.