Carnival Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Weitere Suchergebnisse zu "Carnival Plc.":

Der Relative Strength Index (RSI) für die Carnival-Aktie liegt bei 62,45, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Dieser Wert wird durch die Bewegungen des Aktienkurses innerhalb von 7 Tagen indiziert. Eine Erweiterung des Berechnungszeitraums auf 25 Tage ergibt ebenfalls einen RSI von 62, was ebenfalls als neutral eingestuft wird.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Carnival überwiegend negativ diskutiert, obwohl in den letzten ein bis zwei Tagen vermehrt positive Themen im Vordergrund standen. Aufgrund dieser gemischten Stimmung erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung.

Die technische Analyse, die den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Carnival-Aktie betrachtet, zeigt, dass die Aktie in den letzten 200 Handelstagen eine positive Entwicklung von 13,19 Prozent verzeichnet hat. Auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie jedoch als neutral bewertet, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse hat sich die Carnival-Aktie im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" um 62,6 Prozent verbessert. Auch im Vergleich zur "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche hat die Aktie mit einer Rendite von 57,14 Prozent deutlich besser abgeschnitten.

Insgesamt wird die Carnival-Aktie auf Grundlage der verschiedenen Analysen als neutral bis gut bewertet.