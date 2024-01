Carnival Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an und wird durch das Verhältnis von Aufwärtsbewegungen zu Gesamtbewegungen berechnet. Für Carnival liegt der RSI bei 60,5, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Durch die Erweiterung des Berechnungszeitraums auf 25 Tage ergibt sich ein RSI von 43, was ebenfalls als neutral eingestuft wird.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien über den Aktienmarkt. Für Carnival waren die Diskussionen in den letzten zwei Wochen größtenteils positiv. Anleger zeigten insgesamt ein starkes Interesse an positiven Themen, obwohl in letzter Zeit vermehrt negative Signale zu verzeichnen waren. Aufgrund des aktuellen Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Carnival eine Performance von 93,19 Prozent, was im Vergleich zu anderen Aktien der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" eine Outperformance von +56,34 Prozent bedeutet. Auch im Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Aktie mit einer Überperformance von 82,72 Prozent deutlich über dem Branchendurchschnitt und erhält somit ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Von insgesamt 8 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten waren 6 Bewertungen "Gut", 1 "Neutral" und 1 "Schlecht", was zu einem insgesamt positiven Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 15,71 USD, was ein Abwärtspotential von -11,62 Prozent bedeutet und somit zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Carnival ein "Neutral"-Rating basierend auf dieser Analyse.

