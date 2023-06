Carnival-Aktie: Unerwartetes Ereignis erschüttert das Unternehmen!

Liebe Leserinnen und Leser,

Carnival, die weltgrößte Kreuzfahrtgesellschaft, erlebt derzeit ein beeindruckendes Comeback. Die Aktie ist von einem historischen Tief von etwas mehr als 6 US-Dollar im Herbst 2022 auf aktuell etwa 15,70 US-Dollar gestiegen – das entspricht einer Verbesserung von rund einem Viertel allein in der letzten Woche.

Kursziele für Carnival bis auf 20 US-Dollar angehoben

Vor den Quartalszahlen des britisch-amerikanischen Unternehmens (u.a. AIDA Cruises, Carnival Cruise Line, P&O Cruises) am 26. Juni haben bereits einige Analysten ihre Kursziele erhöht:

• JPMorgan stufte die Aktie auf “Overweight” hoch und hob das Kursziel von 11 auf 16 Dollar an

• Bank of America änderte ihre Einstufung zu “Buy” und verdoppelte nahezu ihr Kursziel auf beachtliche 20 US-Dollar

Milliardenschulden belasten den Konzern...