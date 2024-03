Carnival Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Weitere Suchergebnisse zu "Carnival Plc.":

Die Analysten bewerten die Aktie von Carnival auf langfristiger Basis als "Neutral". Von insgesamt 18 Analysten erhielt die Aktie eine neutrale Bewertung von 1 Analysten, während keine positiven oder negativen Bewertungen vorlagen. Es gab keine Updates von Analysten in den letzten 30 Tagen, und im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 0 GBP. Dies würde einer Erwartung von -100 Prozent entsprechen, basierend auf dem aktuellen Schlusskurs von 1147 GBP, was einer "Schlecht"-Einstufung entspricht.

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs von Carnival derzeit um -0,87 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch +3,82 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Carnival liegt bei 45,3 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der 25-Tage-RSI von 52,94 führt ebenfalls zu einer neutralen Bewertung dieser Kennzahl.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit 13 Tagen im grünen Bereich und keinen negativen Diskussionen. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt an einem Tag. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen ergeben, was zu einer positiven Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Analysten die Aktie von Carnival neutral bewerten, die technische Analyse eine neutrale Einschätzung ergibt, und das Anleger-Sentiment überwiegend positiv ist.