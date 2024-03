Carnival Aktie: So kann es weitergehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Carnival Plc.":

Die technische Analyse der Carnival-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 1117,97 GBP liegt, während der aktuelle Kurs bei 1224,5 GBP liegt. Dies ergibt eine Distanz von +9,53 Prozent zum GD200 und wird daher als "Gut" bewertet. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt 1144,02 GBP, was einem Abstand von +7,03 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

In den letzten zwölf Monaten erhielt die Carnival-Aktie insgesamt 1 Analystenbewertung, die im Durchschnitt als "Neutral" eingestuft wurde. Dabei gab es 0 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates, wodurch Carnival insgesamt eine "Gut"-Bewertung erhält.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Zyklische Konsumgüter" konnte die Carnival-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 40,59 Prozent erzielen, was 42,49 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" beträgt -0,68 Prozent, wobei Carnival aktuell 41,27 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Stimmung für Carnival in den letzten Wochen kaum Veränderungen gezeigt hat, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat jedoch in den letzten vier Wochen zugenommen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Aufgrund dessen erhält Carnival eine "Gut"-Bewertung in diesem Bereich. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.