Carnival Aktie: So kann es nicht weitergehen!

Der Relative Strength Index, oder RSI, ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Für die Carnival-Aktie liegt der RSI bei 76,26, was darauf hindeutet, dass die Situation als überkauft betrachtet wird und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 66, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet wird und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Carnival-Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Schlecht".

Im Branchenvergleich erzielte die Carnival in den vergangenen 12 Monaten eine starke Performance von 93,19 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche im Durchschnitt um -9,41 Prozent, was bedeutet, dass die Carnival-Aktie im Branchenvergleich um +102,6 Prozent outperformt hat. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor liegt die Carnival mit einer Überperformance von 102,19 Prozent deutlich vorne. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Aus technischer Sicht ist die Carnival-Aktie mit einem Kurs von 253 USD inzwischen -10,18 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Schlecht" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Neutral" gegeben, da die Distanz zum GD200 sich auf -0,79 Prozent beläuft. Somit wird die Aktie für die beiden Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingeschätzt.

Neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Carnival auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde überwiegend negativ waren. Auch in den sozialen Medien wurden in den vergangenen zwei Tagen hauptsächlich negative Themen rund um Carnival aufgegriffen. Daher erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Schlecht". Insgesamt muss die Carnival-Aktie hinsichtlich der Stimmung als "Schlecht" eingestuft werden.