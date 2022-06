Carnival-Aktie: Schnellentschlossenheit gefragt!

Wir befinden uns einmal wieder in der Bilanzsaison und auch Carnival wird in Kürze sein aktuelles Zahlenwerk präsentieren. Am 23.06. werden die Aktionäre die Q2-Bilanz des Unternehmens mit Sitz in Miami schließlich zu Gesicht bekommen. Wird es beim Umsatz und Gewinn irgendwelche Überraschungen geben? Ist bald mit einem kleinen Kurs-Beben bei der Carnival-Aktie zu rechnen? Die Veröffentlichung des neuen Zahlenwerks… Hier weiterlesen