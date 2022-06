Carnival Aktie: Ob das wirklich so spannend wird …

Carnival, ein Unternehmen aus dem Markt "Hotels Resorts & Kreuzfahrtlinien", notiert aktuell (Stand 11:33 Uhr) mit 9.52 USD unverändert, die Heimatbörse des Unternehmens ist New York.

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Carnival entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Carnival-Aktie beträgt dieser aktuell 19,88 USD. Der letzte Schlusskurs (9,52 USD) liegt damit deutlich darunter (-52,11 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Carnival somit eine "Sell"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Für diesen (15,67 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-39,25 Prozent Abweichung). Die Carnival-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Sell"-Rating bedacht. In Summe wird Carnival auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Sell"-Rating versehen.

2. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Carnival konnte in den vergangenen vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Buy". Bei der Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme and Diskussionsbeiträgen festgestellt. Insgesamt erhält Carnival auf dieser Stufe daher eine "Buy"-Rating.

3. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Carnival-Aktie aktuell mit "Hold" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 4 "Buy"-, 6 "Hold"- und 4 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Hold". In diesem Zeitraum stuften 0 Analysten den Titel als Buy ein, 2 als Hold und 2 als Sell. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (23,26 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 144,37 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 9,52 USD), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Carnival eine "Hold"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.