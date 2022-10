Carnival-Aktie: Neue Anleihe mit Mega-Kupon?

Nach langer Talfahrt hat die Carnival-Aktie (WKN: 120100) in den vergangenen Tagen wieder kräftig zugelegt: Allein am Dienstag ist das Papier um über +11% auf 8,08 US$ gesprungen, nachdem sich Berichte verbreitet haben, wonach der Kreuzfahrtanbieter für seine neuste Anleihe einen bemerkenswert hohen Kupon zahlen will. Auch positive US-Verbraucherdaten und Zins-Spekulationen treiben den Börsenkurs des Konzerns wieder an.

Die britisch-US-amerikanische Carnival ist der weltgrößte Anbieter von ...





Um den vollständigen Artikel zu lesen klicken Sie bitte hier.