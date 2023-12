Carnival Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Der Aktienkurs von Carnival zeigt eine starke Performance im Vergleich zum Branchendurchschnitt. Mit einer Rendite von 24,5 Prozent übertrifft das Unternehmen den Durchschnitt der "Zyklischen Konsumgüter"-Branche um mehr als 28 Prozent. Auch im Vergleich zur "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche, die eine mittlere Rendite von -0,43 Prozent verzeichnet, liegt Carnival mit 24,93 Prozent deutlich darüber. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten spielen auch weiche Faktoren wie die Marktentwicklung eine Rolle bei der Bewertung von Aktienkursen. Die Analyse von Kommentaren und Beiträgen in sozialen Medien zeigt überwiegend positive Stimmungen gegenüber Carnival. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um das Unternehmen diskutiert. Dies führt zu einer positiven Bewertung der Aktie in Bezug auf die Stimmung.

Die langfristige Meinung von Analysten zur Carnival-Aktie wird als "Neutral" eingestuft, basierend auf 7 positiven, 1 neutralen und 3 negativen Bewertungen. In den letzten Monat gab es 1 positive und keine neutralen oder negativen Empfehlungen, was kurzfristig zu einer positiven institutionellen Bewertung der Aktie führt. Das Kursziel der Analysten liegt bei 13,8 USD, was zu einer prognostizierten negativen Performance von -24,84 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs von 18,36 USD führt. Insgesamt wird die Aktie daher von der Redaktion als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) von Carnival zeigt eine neutrale Bewertung von 40,36 für einen Zeitraum von 7 Tagen. Für 25 Tage ergibt sich jedoch eine positive Bewertung von 17,96, was zu einem Gesamtrating von "Gut" führt.