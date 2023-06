Carnival-Aktie: Der Kreuzfahrtriese ist zurück!

Mit dem Ausbruch der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 fiel die Carnival-Aktie (WKN: 120100) in ein tiefes Loch, aus dem sie sich bislang kaum befreien konnte. Doch seit Ende April ist das Papier des weltgrößten Kreuzfahrtkonzerns im Rallye-Modus. In nur anderthalb Monaten schoss die Carnival-Aktie um +75% hoch. Warum sind Anleger plötzlich so bullish?