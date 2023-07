Carnival-Aktie: Kehrt der Erfolg zurück?

Im Anschluss an eine rasante Erholung, die bereits im Frühling begann, erlebte die Carnival-Aktie in den ersten beiden Juliwochen eine spürbare Korrektur. Vom 52-Wochen-Hoch bei 17,93 Euro sackte der Kurs vorübergehend um nahezu 15 Prozent auf bis zu 15,30 Euro ab. Es scheint jedoch so, als ob die Investoren noch nicht bereit sind aufzugeben.

Am Montag wurde wieder neues Leben in das Aktienchart gebracht. Die Carnival-Aktie konnte sich gestern um mehr als vier Prozent erholen und auch heute Morgen hält der positive Trend an. Bis zum Vormittag stieg sie um weitere 0,25 Prozent auf bis zu 15,92 Euro.

Carnival: Positive Signale

Zwar handelt es sich hierbei nicht unbedingt um den großen Durchbruch, auf den einige Anleger gewartet haben könnten. Dennoch ergeben sich für die Carnival-Aktie einige vielversprechende Signale. Der...