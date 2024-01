Carnival Aktie: Jetzt wird es konkret!

Weitere Suchergebnisse zu "Carnival Plc.":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bedeutendes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen bewertet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Carnival liegt bei 68,08, was eine neutrale Einschätzung ergibt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 63,84 und bestätigt ebenfalls eine „Neutral“-Einschätzung.

Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Einschätzungen und Stimmungen bezüglich Carnival gemischt sind. In den vergangenen Wochen überwiegen die negativen Meinungen, während in den letzten Tagen vorwiegend positive Themen diskutiert wurden. Die Redaktion stuft das Unternehmen daher als „Neutral“ ein, basierend auf vier positiven und keinem negativen Handelssignal.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Carnival-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 1037,29 GBP lag, während der aktuelle Kurs bei 1157 GBP liegt, was einer Abweichung von +11,54 Prozent entspricht. Dies führt zu einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht. Beim gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (GD50) von 1189,97 GBP liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2,77 Prozent), was zu einer neutralen Bewertung der Aktie führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein „Gut“-Rating.

Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 62,6 Prozent erzielt, was 62,66 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors „Zyklische Konsumgüter“ liegt. Im Vergleich zu Wertpapieren aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" liegt Carnival 58,17 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem „Gut“ bewertet.