Carnival Aktie: Jetzt wird es ganz schnell gehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Carnival Plc.":

Der Aktienkurs des Unternehmens Carnival verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 40,59 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche im Durchschnitt um -2,12 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Carnival in diesem Branchenvergleich eine Outperformance von +42,71 Prozent erzielt hat. Auch im Bereich des "Zyklischen Konsumgüter"-Sektors übertraf Carnival den Durchschnittswert um 46,52 Prozent, der bei -5,94 Prozent lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält Carnival ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In den vergangenen zwölf Monaten hat Carnival insgesamt eine Analystenbewertung erhalten, die im Durchschnitt als "Neutral" eingestuft wurde. Diese setzt sich aus 0 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Carnival, was zu einer insgesamt positiven Bewertung für diesen Abschnitt führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Carnival bei 1103,09 GBP liegt. Da der Aktienkurs selbst bei 1117,5 GBP lag, ergibt sich eine "Neutral"-Einstufung, da der Abstand bei +1,31 Prozent liegt. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage, der bei 1160,43 GBP liegt, ergibt sich eine Differenz von -3,7 Prozent und somit ein "Neutral"-Signal. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume daher "Neutral".

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien war in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Carnival. Es gab 12 positive und einen negativen Tag, während an einem Tag keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv, was zu einer positiven Einschätzung in unserer Stimmungsanalyse führt. Die Optimierungsprogramme haben ebenfalls mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, die größtenteils in die "Gut"-Richtung zeigen. Insgesamt erhält Carnival von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung für die Anlegerstimmung.