Carnival Aktie: Jetzt sind alle Dämme gebrochen...

Die Stimmung in den sozialen Medien bezüglich der Aktienkurse von Carnival ist überwiegend negativ, wie unsere Analysten festgestellt haben. Dies spiegelt sich auch in den Themen wider, die in den letzten beiden Tagen von den Nutzern aufgegriffen wurden. Aufgrund dieser Betrachtung wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Im Vergleich zur "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche konnte Carnival in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +29,43 Prozent erzielen. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite mit 36,03 Prozent über dem Durchschnitt. Dadurch erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Carnival aktuell überkauft ist, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Bei einer Ausdehnung des RSI auf 25 Tage ergibt sich jedoch eine neutrale Einstufung, da der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich für die RSI die Einstufung als "Schlecht".

In den letzten 12 Monaten haben Analysten Carnival 0 mal mit "Gut", 1 mal mit "Neutral" und 0 mal mit "Schlecht" bewertet. Langfristig erhält der Titel damit das Rating "Neutral" von institutioneller Seite aus. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf dem aktuellen Kurs von 1180,5 GBP erwarten die Analysten eine Entwicklung von -100 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".