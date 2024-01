Carnival Aktie: Ist das wirklich alles?

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können wichtige Einblicke in das aktuelle Bild einer Aktie geben. In den letzten vier Wochen wurde eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Carnival festgestellt, weshalb die Aktie mit "Schlecht" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich leicht verringert, was bedeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Carnival daher ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen des Aktienkurses innerhalb von 7 Tagen an. Der RSI der Carnival liegt bei 68,73, was als neutral betrachtet wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 64, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält Carnival daher eine "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, aber in den vergangenen Tagen war die negative Kommunikation über Carnival vorherrschend. Deshalb wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet. Statistische Auswertungen haben ergeben, dass es in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen gab, was zu einer "Schlecht" Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich für das Anleger-Sentiment daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Carnival liegt bei 22, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" unter dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentalen Kriterien ist Carnival damit unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.