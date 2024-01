Carnival Aktie: Hier gibt’s nichts mehr zu lachen!

Weitere Suchergebnisse zu "Carnival Plc.":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Für die Carnival-Aktie zeigt der RSI aktuell einen Wert von 75,13, was auf eine Überkaufung hindeutet und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 37, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit für die RSI eine Einstufung von "Schlecht".

Die Stimmung der Anleger gegenüber dem Aktienkurs kann auch durch weiche Faktoren wie die soziale Medien beeinflusst werden. Analysten haben festgestellt, dass die Stimmung in Bezug auf Carnival auf diesen Plattformen vorwiegend negativ ist, mit einer Fokussierung auf negative Themen in den letzten zwei Tagen. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Schlecht" eingestuft.

Die technische Analyse betrachtet auch trendfolgende Indikatoren, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt für Carnival zeigt für den längeren Zeitraum von 200 Handelstagen einen Wert von 994,07 GBP, was zu einer positiven "Gut"-Bewertung führt. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 1080,21 GBP über dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die Einschätzungen von Analysten zeigen, dass in den letzten 12 Monaten 0 Mal eine positive Bewertung, 1 Mal eine neutrale Bewertung und 0 Mal eine negative Bewertung für Carnival abgegeben wurde. Langfristig wird die Aktie daher von institutioneller Seite aus als "Neutral" eingestuft. Aufgrund der Erwartung einer Entwicklung von -100 Prozent und einem mittleren Kursziel von 0 GBP wird die Gesamtbewertung der Analysten als "Schlecht" eingestuft, obwohl langfristige Einschätzungen positiv ausfallen.