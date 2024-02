Carnival Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Der Vergleich des Aktienkurses von Carnival ergibt, dass die Rendite der Aktie im vergangenen Jahr bei 93,19 Prozent lag. Im Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt Carnival mit dieser Rendite 98,29 Prozent über dem Durchschnitt (-5,1 Prozent). Im Bereich "Hotels Restaurants und Freizeit" liegt die mittlere jährliche Rendite bei -4,02 Prozent, und Carnival übertrifft diesen Wert um 97,21 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Die Diskussionen auf sozialen Medien deuten hingegen auf eine negative Stimmung und Einschätzungen rund um Carnival hin. In den letzten beiden Wochen überwiegen die negativen Meinungen und Themen, was zu einer Gesamteinstufung des Unternehmens als "Schlecht" führt. Zudem wurden sechs Handelssignale identifiziert, darunter drei positive und drei negative Signale, was zu einer "Neutral" Einstufung der Aktie führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Carnival bei 247,25 USD liegt, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Der Aktienkurs von 284 USD weist einen Abstand von +14,86 Prozent auf. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage, der bei 274,29 USD liegt, ergibt sich ein "Neutral"-Signal.

Die Stimmung und der Buzz rund um die Aktie von Carnival wurden ebenfalls untersucht. Die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität zeigen eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch eher schlecht, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Somit wird die Aktie von Carnival hinsichtlich des langfristigen Stimmungsbildes als "Schlecht" bewertet.