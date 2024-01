Carnival Aktie: Gigantischer Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "Carnival Plc.":

Die Aktie der Carnival wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten unterschiedlich bewertet. Es gab keine Updates in den letzten Monaten. Das durchschnittliche Kursziel für die Carnival-Aktie liegt bei 0 GBP, was darauf hindeutet, dass eine Kursentwicklung von -100 Prozent erwartet wird. Dies hat zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" geführt. Trotzdem ergibt sich aus der Bewertung der Analysten insgesamt die Einschätzung "Gut".

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Carnival mit 1196,5 GBP als positiv bewertet, da er sich um +18,11 Prozent vom GD200 (1013,08 GBP) entfernt befindet. Auch im Vergleich zum GD50, der bei 1133,52 GBP liegt, wird ein positiver Trend von +5,56 Prozent festgestellt. Somit wird auch hier die Aktie als "Gut" bewertet.

Im Branchenvergleich hat die Carnival-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 41,95 Prozent erzielt, was eine Outperformance von +32,91 Prozent im Vergleich zu anderen Aktien aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" bedeutet. Auch im Vergleich zum Sektor "Zyklische Konsumgüter" konnte eine deutliche Überperformance von 37,85 Prozent festgestellt werden. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut".

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen hingegen eine überwiegend negative Stimmung und Meinungen rund um die Aktie der Carnival. Die Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Schlecht" ein. Jedoch zeigen die Handelssignale eine Überwiegen von "Gut"-Signalen, was letztlich zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Aktie von Carnival in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen als "Neutral" bewertet wird.