Carnival Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Weitere Suchergebnisse zu "Carnival Plc.":

Der Kreuzfahrtkonzern Carnival wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten bewertet. Die Durchschnittsbewertung des Unternehmens ist "Neutral", wobei es keine positiven oder negativen Bewertungen gab. Es gab auch keine neuen Analystenupdates in den letzten 30 Tagen. Daher erhält Carnival insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt sich, dass Carnival weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI auf 7-Tage-Basis (63,88) als auch der RSI auf 25-Tage-Basis (54,88) liegen im neutralen Bereich. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Stimmung und das Interesse der Anleger im Internet wurden ebenfalls untersucht. Dabei zeigte sich, dass die Aktivität und die Stimmungsänderung im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche unterdurchschnittlich waren. Aufgrund dessen erhält Carnival in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat Carnival in den letzten zwölf Monaten eine starke Performance von 41,95 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien in der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche im Durchschnitt nur um 8,2 Prozent gestiegen, was einer Outperformance von +33,75 Prozent für Carnival entspricht. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor, der eine durchschnittliche Rendite von 3,55 Prozent verzeichnete, liegt Carnival 38,4 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance erhält Carnival ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.