Carnival Aktie: Es gibt was neues!

Die Carnival-Aktie wird zurzeit mit 253 USD gehandelt, was einer Abweichung von -10,18 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Auf der Grundlage der vergangenen 200 Tage wird die Bewertung als "Neutral" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -0,79 Prozent liegt. Somit wird die Aktie charttechnisch insgesamt als "Neutral" für beide Zeiträume betrachtet.

Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Bewertung für die Carnival abgegeben haben, sehen die Aktie insgesamt als "Gut". Von den Analysten wurden 6 Kaufempfehlungen, 1 Halten-Empfehlung und 1 Verkaufen-Empfehlung ausgesprochen. Es liegen keine Aktualisierungen der Analystenbewertungen für die Carnival aus dem letzten Monat vor. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 15,71 USD, was darauf hindeutet, dass der Aktienkurs um -93,79 Prozent fallen wird, da er zuletzt bei 253 USD notiert wurde. Aufgrund dessen erhält die Aktie das Rating "Schlecht". Die Gesamtbewertung aufgrund der Analystenuntersuchung lautet daher "Neutral".

Eine wichtige Rolle bei der Bewertung einer Aktie spielt auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei werden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Bei Carnival zeigt sich eine starke Veränderung der Diskussionsintensität, was zu einer Einschätzung als "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt jedoch gering, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Im Branchenvergleich hat Carnival in den letzten 12 Monaten eine Performance von 93,19 Prozent erzielt. Im Durchschnitt sind ähnliche Aktien aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" um -9,41 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Carnival eine Outperformance von +102,6 Prozent im Branchenvergleich erzielt hat. Der Sektor "Zyklische Konsumgüter" verzeichnete eine mittlere Rendite von -9 Prozent im letzten Jahr, wobei Carnival 102,19 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einer Bewertung als "Gut" in dieser Kategorie.