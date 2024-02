Carnival Aktie: Es gibt was neues!

Die Aktie der Carnival wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit 6 guten, 1 neutralen und 1 schlechten Einstufungen versehen. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung als "gut". Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Carnival, und das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 15,71 USD. Angesichts des aktuellen Schlusskurses von 284 USD wird eine erwartete Kursentwicklung von -94,47 Prozent prognostiziert, was zu einer Gesamteinstufung als "schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich daher aus der Bewertung der Analysten eine neutrale Einschätzung für die Aktie der Carnival.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Carnival ist insgesamt besonders negativ. In den vergangenen Wochen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamteinstufung als "schlecht" führt. Auch die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab eine Empfehlung als "schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) der Carnival liegt bei 43,48, was als neutral eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 52 und wird ebenfalls als neutral bewertet. Insgesamt ergibt sich daher für diese Kategorie die Einstufung als "neutral".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Carnival von 284 USD mit einer Entfernung von +13,67 Prozent vom GD200 (249,84 USD) ein "gut"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 281,34 USD auf, was zu einem "neutral"-Signal führt. Zusammenfassend wird der Kurs der Carnival-Aktie als "gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.