Carnival Aktie: Es gibt was neues!

Weitere Suchergebnisse zu "Carnival Plc.":

Bei der technischen Analyse der Carnival-Aktie hat sich gezeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 1044,54 GBP liegt. Dieser Wert liegt deutlich über dem aktuellen Schlusskurs von 1202,5 GBP, was einem Unterschied von +15,12 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Berechnung wird die Aktie als "Gut" bewertet.

Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 1198,49 GBP, was nahe am letzten Schlusskurs (+0,33 Prozent) liegt. Dadurch erhält die Carnival-Aktie in diesem Fall ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird die Aktie aufgrund der einfachen Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich insgesamt als besonders negativ. Trotz einiger positiver Themen in den Diskussionen der vergangenen Tage wird die Einschätzung der Aktie als "Neutral" bewertet. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 0 schlechte und 6 gute Signale, was zu einer "Gut" Empfehlung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung bezüglich der Anleger-Stimmung.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt wenig Aktivität bezüglich der Carnival-Aktie. Die Rate der Stimmungsänderung deutet auf eine negative Entwicklung hin, weshalb die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet wird.

In den letzten zwölf Monaten wurden 1 Analystenbewertungen für die Carnival-Aktie abgegeben, wovon 0 als "Gut", 1 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" eingestuft wurden. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating für die Aktie. Keine aktuellen Analystenupdates liegen vor, daher erhält Carnival in dieser Hinsicht ein "Gut"-Rating.