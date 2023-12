Carnival Aktie: Es geht auch anders!

Die technische Analyse der Carnival-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 13,51 USD liegt. Dies bedeutet, dass der letzte Schlusskurs von 18,27 USD deutlich darüber liegt, mit einer Abweichung von +35,23 Prozent. Basierend auf dieser Entwicklung wird die Aktie daher positiv bewertet.

Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt mit 13,66 USD unter dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von +33,75 Prozent entspricht. Auch auf dieser kurzfristigeren Basis wird die Carnival-Aktie daher mit einem positiven Rating versehen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich jedoch ein gemischtes Bild. Die Stimmungslage der Anleger hat sich im vergangenen Monat eingetrübt, was zu einer negativen Bewertung führt. Die Diskussionsintensität hingegen bleibt weitgehend unverändert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Carnival-Aktie daher ein gemischtes Rating.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor hat die Carnival-Aktie im vergangenen Jahr eine überdurchschnittliche Rendite erzielt. Sie liegt 28,94 Prozent über dem Durchschnitt der zyklischen Konsumgüter und 25,34 Prozent über dem Durchschnitt der Branche Hotels, Restaurants und Freizeit. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt positiv bewertet.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass die Aktie auf langfristiger Basis als neutral eingestuft wird. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen lagen 8 positive, 1 neutrale und 3 negative Bewertungen vor. Kurzfristig wird die Aktie jedoch positiv eingeschätzt, da es in der jüngsten Zeit überwiegend positive Empfehlungen gab. Die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 14,18 USD, was einer negativen Erwartung von -22,38 Prozent entspricht. Basierend auf allen Analystenschätzungen erhält die Aktie daher eine neutrale Bewertung.