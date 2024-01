Carnival Aktie: Eine klare Abfuhr!

Weitere Suchergebnisse zu "CARESPAN HEALTH INC.":

Die Carnival-Aktie wurde von Analysten in den letzten 12 Monaten unterschiedlich bewertet. Während sie 0 Mal als gut und 1 Mal als neutral eingestuft wurde, erhielt sie keine schlechten Bewertungen. Langfristig betrachtet, wird der Titel von institutioneller Seite als "neutral" bewertet. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten. Der aktuelle Kurs der Aktie beträgt 1313 GBP, und basierend darauf erwarten die Analysten eine negative Kursentwicklung von -100 Prozent mit einem mittleren Kursziel von 0 GBP. Dies wird als schlechte Einschätzung betrachtet, was zu einer insgesamt positiven Bewertung durch institutionelle Analysten führt.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde in den letzten zwei Wochen über Carnival hauptsächlich negativ diskutiert. Positive Themen dominierten an fünf Tagen, während an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten Tagen standen überwiegend negative Themen im Fokus der Anleger, was zu einer insgesamt negativen Bewertung des Anleger-Sentiments für die Aktie führte.

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt ebenfalls eine negative Tendenz für die Carnival-Aktie. Die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität waren unterdurchschnittlich, während die Rate der Stimmungsänderung negativ war. Aufgrund dessen erhält die Aktie eine langfristige "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf das Stimmungsbild.

In einem Branchenvergleich erzielte die Carnival-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 41,95 Prozent, was 35,86 Prozent über dem Durchschnitt für Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" liegt Carnival mit 29,33 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt positiv bewertet.