Carnival Aktie: Dies ist jetzt besonders wichtig

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird zur technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Aktuell liegt der RSI7 für Carnival bei 58,37 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25 zeigt einen Wert von 66,17, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hinweist. Somit erhält das Wertpapier insgesamt ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Carnival im vergangenen Jahr eine Rendite von 62,6 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Überperformance von 62,66 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" beträgt 4,39 Prozent, und Carnival liegt aktuell 58,2 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

In den letzten zwölf Monaten erhielt die Carnival-Aktie insgesamt 1 Analystenbewertung, wobei keine als "Gut" und 1 als "Neutral" eingestuft wurde. Somit ergibt sich ein "Neutral"-Rating für die Carnival-Aktie. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, daher erhält die Aktie in diesem Punkt der Analyse ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktivität in Bezug auf die Diskussionen über Carnival unterdurchschnittlich ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung für Carnival ist negativ, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Somit wird der langfristigen Stimmungslage der Aktie von Carnival insgesamt die Note "Schlecht" zugewiesen.