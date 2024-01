Carnival Aktie: Davon kann keine Rede sein!

In den letzten zwölf Monaten hat das Wertpapier von Carnival insgesamt 8 Analystenbewertungen erhalten. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist "Gut", mit 6 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Meinungen. Es gibt keine neuen Analystenupdates zu Carnival aus dem letzten Monat. Die durchschnittliche Kursprognose von 15,71 USD für das Wertpapier deutet auf ein Abwärtspotenzial von -7,35 Prozent hin, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 16,96 USD, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Daher erhält Carnival in dieser Hinsicht insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Stimmung und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt keine signifikante Veränderung, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") hat sich Carnival mit einer Rendite von 93,19 Prozent sehr gut entwickelt, im Vergleich zu einer Rendite von 2,37 Prozent in der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche. Auch hier erhält Carnival daher ein "Gut"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit überwiegend positiven Themen in der Diskussion. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Carnival. Das Anleger-Sentiment wird daher insgesamt als "Neutral" eingestuft, obwohl statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen ergeben haben, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Kriterium führt.

Insgesamt erhält Carnival also gemischte Bewertungen von Analysten und Anlegern, mit einigen positiven Entwicklungen, aber auch negativen Signalen, die zu einer insgesamt "Neutral"-Einschätzung führen.