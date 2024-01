Carnival Aktie: Darf das wirklich wahr sein?

Die Stimmung rund um Aktien wird nicht nur durch Analysen aus Bankhäusern beeinflusst, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Aktie von Carnival wurde auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Diskussionsintensität zeigte eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung für Carnival blieb gering, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Insgesamt erhält die Aktie von Carnival bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben einen Überhang von Verkaufsignalen ergeben in den letzten zwei Wochen. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Schlecht"-Einschätzung.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 10 Analystenbewertungen für die Carnival-Aktie abgegeben, wovon 7 Bewertungen "Gut", 1 "Neutral" und 2 "Schlecht" waren. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Carnival vor. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 14,33 USD, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Unterm Strich erhält Carnival somit ein "Neutral"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

Der Relative Strength Index (RSI) stellt ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse dar, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Carnival zeigt, dass die Aktie momentan überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Im Gegensatz dazu ist Carnival auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Carnival somit mit "Schlecht" für diesen Punkt der Analyse bewertet.