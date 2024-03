Carnival Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Weitere Suchergebnisse zu "Carnival Plc.":

Die Stimmung und Diskussionen über Carnival-Aktien haben sich im vergangenen Monat verschlechtert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsintensität hat abgenommen und das Unternehmen wurde weniger beachtet, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen jedoch, dass in den letzten Wochen überwiegend positive Meinungen zu Carnival geäußert wurden. Daraus ergibt sich eine "Gut"-Bewertung für das Unternehmen. Zudem wurden in diesem Zeitraum drei positive Handelssignale festgestellt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Carnival-Aktie liegt bei 34, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt weder überkaufte noch überverkaufte Werte, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Analysten bewerten die Carnival-Aktie derzeit als "Neutral", basierend auf den Bewertungen der letzten zwölf Monate. Es gab keine neuen Analystenupdates im letzten Monat. Insgesamt erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung in diesem Abschnitt der Analyse.