Carnival Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Weitere Suchergebnisse zu "Carnival Plc.":

Der Relative Strength Index, bekannt als RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Der RSI der Carnival liegt bei 39,77, was als "Neutral" bewertet wird, da die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt für die Carnival einen RSI von 43, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Carnival besonders positiv diskutiert, mit 13 Tagen im grünen Bereich und keinen negativen Diskussionen. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt an einem Tag. Aktuell sind es vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren, weshalb die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Carnival-Aktie abgegeben, wobei 0 Bewertungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht" waren. Zusammengefasst ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating für die Carnival-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Carnival vor, weshalb die Aktie ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse erhält.

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Bei Carnival zeigte die Diskussionsintensität eine erhöhte Aktivität, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine positive Veränderung, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für die Carnival-Aktie.