Carnival Aktie: Die Bären zittern!

Der Aktienkurs des Unternehmens Carnival hat in den vergangenen 12 Monaten eine bemerkenswerte Performance von 130,03 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche im Durchschnitt um 2,56 Prozent, was eine Outperformance von +127,47 Prozent für Carnival bedeutet. Auch im Vergleich zum "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor konnte Carnival eine Überperformance verzeichnen, mit einer mittleren Rendite von 0,07 Prozent im letzten Jahr, lag Carnival 129,95 Prozent darüber. Diese herausragende Performance hat zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie geführt.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) von Carnival derzeit bei 13,98 USD. Der Aktienkurs selbst liegt bei 18,54 USD und weist somit einen Abstand von +32,62 Prozent auf, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage zeigt sich eine positive Entwicklung, mit einem Niveau von 14,98 USD und einer Differenz von +23,77 Prozent, was erneut zu einem "Gut"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich somit ein positiver Befund auf Basis dieser Analyse.

Die Einschätzungen der Analysten zeigen, dass in den letzten 12 Monaten 7 Mal die Einschätzung "Gut", 1 Mal "Neutral" und 2 Mal "Schlecht" für Carnival vergeben wurde. Dies führt langfristig zu einem Rating von "Gut" von institutioneller Seite aus. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates. Die Analysten erwarten jedoch eine negative Entwicklung von -22,69 Prozent und haben ein mittleres Kursziel bei 14,33 USD festgelegt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung durch institutionelle Analysten.

Unter Berücksichtigung des Relative Strength-Index (RSI) zeigt sich, dass der RSI für Carnival bei 53,18 liegt und somit als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der sich auf 26,95 beläuft, führt hingegen zu einer Einstufung als "Gut" für 25 Tage. Insgesamt ergibt sich somit ein positives Gesamtbild und führt zu einem Rating von "Gut".