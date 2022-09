Carnival-Aktie: Die Bären kennen keine Gnade!

Nach leichten Kursgewinnen in der vergangenen Woche steht die laufende Woche bei der Carnival-Aktie wieder ganz im Zeichen der Bären. Aufgrund eines Feiertages wurde der Handel an der Londoner Börse erst am Dienstag wieder aufgenommen. Und hier setzte es für das Papier des britisch-amerikanischen Kreuzfahrtanbieters gleich mal einen hohen Tagesverlust von 2,77 Prozent. Während es am Mittwoch keine großen Veränderungen… Hier weiterlesen