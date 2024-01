Carnival Aktie: Augen auf!

Die Stimmungslage unter den Anlegern in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils negativ. Während an einem Tag hauptsächlich positive Themen diskutiert wurden, dominierte an zehn Tagen die negative Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Carnival diskutiert. Aus diesem Grund bewertet die Redaktion die Aktie als "Schlecht". Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen überwiegend Verkaufssignale. Genauer gesagt gab es 6 "Schlecht"-Signale (bei 0 "Gut"-Signal) auf Basis der Kommunikation, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammenfassend ergibt sich dadurch eine "Schlecht"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche konnte Carnival in den letzten 12 Monaten eine Performance von 93,19 Prozent erzielen. Dies stellt eine Outperformance von +57,02 Prozent im Branchenvergleich dar, da ähnliche Aktien durchschnittlich nur um 36,17 Prozent gestiegen sind. Auch im "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor konnte Carnival mit einer Rendite von 10,99 Prozent im letzten Jahr überzeugen und lag damit 82,2 Prozent über dem Durchschnittswert. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt als Indikator herangezogen, um zu bestimmen, ob sich ein Wertpapier im Auf- oder Abwärtstrend befindet. Betrachten wir den 200-Tage-Durchschnitt, so liegt dieser für die Carnival-Aktie bei 17,89 USD, während der letzte Schlusskurs bei 16,85 USD liegt, was einer Abweichung von -5,81 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält Carnival somit eine "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt hingegen liegt bei 15,31 USD, was über dem letzten Schlusskurs liegt (+10,06 Prozent). Daher ergibt sich in diesem Fall ein "Gut"-Rating. Insgesamt wird Carnival auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Hinsichtlich der Analysteneinschätzung wurden in den letzten zwölf Monaten insgesamt 10 Bewertungen für die Carnival-Aktie abgegeben. Davon waren 7 Bewertungen "Gut", 1 "Neutral" und 2 "Schlecht", was zu einem "Gut"-Rating führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Carnival vor, jedoch ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 14,33 USD. Dies bedeutet ein Abwärtspotenzial von -14,94 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 16,85 USD. Daraus ergibt sich eine "Schlecht"-Empfehlung. Zusammenfassend erhält Carnival somit ein "Neutral"-Rating für diesen Punkt der Analyse.